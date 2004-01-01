Кружевоплетение -это народный промысел, требующий большой усидчивости и внимания. До сегодняшних дней ручное кружево не утратило своей популярности и используется при декоре одежды, а также является атрибутом роскоши и неотъемлемой частью романтического образа.

Выставка открывает взору посетителей великолепное многообразие кружев, ведь автор Раздольская Татьяна Владиславовна утверждает: «Возможно, в прошлой жизни я была кружевницей». Мастерица еще в школьные годы занималась творчеством и только в зрелом возрасте увлеклась искусством кружевоплетения. Первым учителем Татьяны Владиславовны стала Нина Анатольевна Бородина, член клуба «Кружевница» Дома ремёсел, в этот клуб и пришла затем начинающая мастерица. Плетение кружева настолько завлекло Татьяну Владимировну, что уже 40 лет она создает свои чудесные творения.

К 40-летию творческой деятельности автора приурочена экспозиция «Роскошь кружева».