С 16 по 23 августа в Мурманской областной научной библиотеке будет проходить квиз «Российский триколор», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.

На мероприятии ведущий расскажет: как появился российский триколор, который служит России уже более 300 лет и ведет свою историю с 1668 года, что означают цвета нашего флага, кто стоял у истоков его появления и многое другое. Участники вспомнят об историческом прошлом российского флага, а также те события, которые сопровождали становление флага в качестве главного символа современной России.

Закрепить знания можно будет в занимательной виртуальной игре «Знатоки истории», в которой нужно правильно подобрать изображение флага и исторический период его существования.

Всем желающим будет предложено попробовать свои силы в составлении электронного пазла «Государственный флаг России».