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Российский триколор

Квиз

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События: Игра.

С 16 по 23 августа в Мурманской областной научной библиотеке будет проходить квиз «Российский триколор», посвященный Дню  Государственного флага Российской Федерации.

На мероприятии ведущий расскажет: как  появился российский триколор, который служит России уже более 300 лет  и ведет свою историю с 1668 года,  что означают цвета нашего флага, кто стоял у истоков его появления и многое другое. Участники вспомнят об историческом прошлом российского флага, а также те события, которые сопровождали становление флага в качестве главного символа современной России.

Закрепить знания можно будет в занимательной виртуальной игре «Знатоки истории»,  в которой нужно правильно  подобрать изображение флага и исторический период его существования.

Всем желающим будет предложено попробовать свои силы в составлении электронного пазла «Государственный флаг России».

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