Россия, окруженная водой

Зрители познакомятся с фундаментальным трудом доктора исторических наук, профессора Павла Федорова. Он основан на документальных источниках.

Это современный взгляд на историческое прошлое Кольского полуострова.

Впервые под одной обложкой собран гигантский материал, благодаря которому можно проследить историю нашего края с древнейших времен до конца ХХ века.

Идея создания этой книги появилась в 1990-е годы, когда автор был еще студентом историко-филологического факультета Мурманского государственного педагогического института. Первый набросок проекта был издан в 2003 году в виде небольшой книги «Вторые Дарданеллы: Кольский край в истории Российского государства». Затем появились два других издания: «Историческое регионоведение: в поисках другой истории России (на материалах Кольского полуострова)» и «Северный вектор в российской истории: центр и Кольское Заполярье в XVI–XX вв.».

И вот теперь читатели могут познакомиться с итогом 30-летних исторических изысканий.

В презентации книги примет участие автор, а также кандидат исторических наук Дмитрий Герасимов и специалист отдела краеведения Светлана Дячок.

Смотрите видео-презентацию в группе библиотеки ВКонтакте и на YouTube канале.