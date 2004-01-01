Россия: наше настоящее и будущее

Литературная премия ФИКШН35 существует три года. Автор идеи и куратор премии – Владимир Панкратов, литературный обозреватель, автор телеграм-канала «Стоунер». Премия вручается авторам не старше 35 лет. Главная цель премии — широкое открытое обсуждение произведений молодых писателей. В выдвижении произведений принимают участие литературные критики, блогеры, писатели, редакторы толстых литературных журналов и СМИ.

Для обсуждения номинированных произведений на протяжении всего сезона организуются публичные дискуссии и встречи на различных онлайн- и офлайн-площадках, в которых участвуют не только члены жюри, но и максимально широкий круг экспертов.

В 2021 году мероприятие премии ФИКШН35 впервые пройдет в Мурманске. В дискуссии примут участие Владимир Панкратов, куратор премии, Дина Озерова, литературный обозреватель и член жюри премии ФИКШН35, Дарья Чаплыгина, книжный блогер и соведущая подкаста «Лед и книги».