Россия и Норвегия – на перекрестке эпох и культур

Форум организован Продюсерским центром «Северный Характер». Он посвящен исследованию взаимопроникновения культур двух стран, успешным совместным российско-норвежским проектам в сфере культуры. Форум проходит в год 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, чье творчество оказало огромное влияние на мировую культуру и на норвежскую литературу в частности.

20 апреля на площадках Мурманской областной научной библиотеки пройдет несколько мероприятий форума.

В 12:00 (подиум-холл, 4 этаж) состоится цикл публичных лекций о влиянии русской классической литературы на творчество норвежских художников и писателей, театрализованное чтение отрывков произведений Ф. М. Достоевского, презентация работ победителей международного конкурса научно-исследовательских проектов студентов и аспирантов «Россия и Норвегия: взаимопроникновение культур».

В программе:

12:00 – 12:20

«Коллекция русской классической литературы в фондах библиотек городов Тромсё, Вадсе, Киркенеса». Выступление специалистов норвежских библиотек.

12:20 – 12:40

«Коллекции норвежской классической литературы на русском и норвежском языках в фонде Мурманской областной научной библиотеки». Лекция-презентация, Любовь Кочергина, специалист МГОУНБ.

12:40 – 13:00

«Два гения: Гамсун и Достоевский». Обзорная лекция, Любовь Кочергина, специалист МГОУНБ.

13:00 – 13:30

«Неожиданный Достоевский». Громкие чтения, участвуют профессиональные чтецы, актеры, библиотекари.

13:30 – 14:00

Презентация работ победителей международного конкурса научно-исследовательских проектов студентов и аспирантов «Россия и Норвегия: взаимопроникновение культур». Награждение победителей конкурса

В 17:00 (подиум-холл, 4 этаж) начнутся литературные чтения. Они посвящены параллелям между российской и норвежской драматургией. В рамках литературных чтений состоится выступление победителей Международного конкурса литературных переводов «АрктикЛирика».

В программе:

17:00-17:40

«Грёзы любви». Композиция по стихам поэтов серебряного века. Выступают учащиеся Детской театральной школы 4-х, 5-х классов, класса предпрофессиональной ориентации и класса «Премьер». Педагог Татьяна Калиновская, концертмейстер Наталья Беликова.

17:40-18:20

Моноспектакль, посвященный сравнению «Виктории» Кнута Гамсуна и «Доктора Живаго» Пастернака. Выступает – Екатерина Беспалова (Тромсё, Норвегия)

18:20-19:00

Награждение лауреатов конкурса «АрктикЛирика»

19:30

Показ фильма «Крутые и безумные» (Норвегия, 2001), норвежского кинорежиссера Кнута Эрика Йенсена.