Россия Александра Островского в лицах и сюжетах

В экспозиции будет представлено более 50 гравюр 19-20 веков из собрания известного московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова — профессора, доктора технических наук, члена Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и Национального союза библиофилов, соучредителя и члена Совета Общенационального общества любителей экслибриса и графики, автора более 50 статей о коллекционировании и художниках-графиках.

Зрители выставки смогут увидеть произведения Владимира Фаворского, Георгия Верейского, Бориса Кустодиева, Василия Матэ и других художников-графиков.