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Россия Александра Островского в лицах и сюжетах

Выставка к 200-летию со дня рождения драматурга

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События: Выставки.

В экспозиции будет представлено более 50 гравюр 19-20 веков из собрания известного московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова — профессора, доктора технических наук, члена Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и Национального союза библиофилов, соучредителя и члена Совета Общенационального общества любителей экслибриса и графики, автора более 50 статей о коллекционировании и художниках-графиках.

Зрители выставки смогут увидеть произведения Владимира Фаворского, Георгия Верейского, Бориса Кустодиева, Василия Матэ и других художников-графиков.

Художественный музей
c 10 марта по 14 мая

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