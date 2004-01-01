Рисунки жизни
Выставка изобразительного творчества учащихся художественного отделения МБУДО «Мурмашинская школа искусств»
Выставка изобразительного творчества учащихся художественного отделения МБУДО «Мурмашинская школа искусств»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района Мурманской области открыла школу осенью 1971 года её первый директор - Чачина Виктория Владиславовна, Заслуженный работник культуры Российской Федерации. К занятиям приступили 40 юных музыкантов.
2005 год стал вторым годом рождения школы. По решению Совета депутатов посёлка Мурмаши и благодаря активной работе нынешнего директора школы Чемкаевой Ольги Ивановны, музыкальная школа была расширена и преобразована в школу искусств. Заработало новое художественное отделение.
Успехи воспитанников школы искусств хорошо известны в Мурманской области и далеко за её пределами. Ученики ежегодно принимают участие в различных конкурсах с выставками и занимают призовые места. За годы своей работы школа выпустила более 700 учащихся.
В 2017 году, в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», школа переехала в новое реконструированное и отремонтированное здание.
За 50 лет работы у школы сформировались академические традиции, а впереди её ждут новые направления и эксперименты.
В экспозицию выставки вошли станковые работы выпускников и учащихся школы в разных техниках.
В своих произведениях юные художники отразили красоту окружающего мира. В каждый рисунок они вложили весь спектр своего таланта, чувств и наблюдений. Кто-то из обучающихся тяготеет к графике, а кому-то больше удаются живописные работы. Ученики из года в год совершенствуют свои умения и навыки в области изобразительного искусства и постепенно поднимаются всё выше и выше по ступенькам своего творческого пути.
Приглашаем и Вас полюбоваться прекрасным иллюзорным
миром созданным юными художниками.
Фотовыставка Александра Говорова
Выставка из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва