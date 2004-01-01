Рисунки жизни

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района Мурманской области открыла школу осенью 1971 года её первый директор - Чачина Виктория Владиславовна, Заслуженный работник культуры Российской Федерации. К занятиям приступили 40 юных музыкантов.

2005 год стал вторым годом рождения школы. По решению Совета депутатов посёлка Мурмаши и благодаря активной работе нынешнего директора школы Чемкаевой Ольги Ивановны, музыкальная школа была расширена и преобразована в школу искусств. Заработало новое художественное отделение.

Успехи воспитанников школы искусств хорошо известны в Мурманской области и далеко за её пределами. Ученики ежегодно принимают участие в различных конкурсах с выставками и занимают призовые места. За годы своей работы школа выпустила более 700 учащихся.

В 2017 году, в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», школа переехала в новое реконструированное и отремонтированное здание.

За 50 лет работы у школы сформировались академические традиции, а впереди её ждут новые направления и эксперименты.

В экспозицию выставки вошли станковые работы выпускников и учащихся школы в разных техниках.

В своих произведениях юные художники отразили красоту окружающего мира. В каждый рисунок они вложили весь спектр своего таланта, чувств и наблюдений. Кто-то из обучающихся тяготеет к графике, а кому-то больше удаются живописные работы. Ученики из года в год совершенствуют свои умения и навыки в области изобразительного искусства и постепенно поднимаются всё выше и выше по ступенькам своего творческого пути.

Приглашаем и Вас полюбоваться прекрасным иллюзорным

миром созданным юными художниками.