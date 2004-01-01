Резная кость

Встреча будет проходить на выставке «Художественные промыслы России», где представлены изделия современных мастеров-косторезов Архангельска, Карелии, Чукотки, Мурманской области!

Резные изделия из кости – это древнейший и наиболее распространенный в мире вид декоративно-прикладного искусства. Россия издавна славилась своими народными промыслами, которые сохраняя и развивая вековые традиции, продолжают радовать нас своими самобытными изделиями.

На карте мы обозначим, где находятся традиционные косторезные художественные центры, и поговорим об их уникальных особенностях и традициях.

Кость – непростой для художественной обработки материал. Чтобы работать с ней, надо быть очень внимательным, терпеливым и аккуратным.

Интересно узнать, какую кость использовали мастера, какие технические приёмы и инструменты применяли, насколько разнообразными по назначению, по форме и размерам, характеру декора были созданные ими художественные изделия.

В завершение встречи – творческое задание.