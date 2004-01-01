Река времени

Тамара Джапаридзе родилась в Москве в 1982 году. Рисует с детства. Изучала дизайн, рекламу, биологию, кинологию, психологию, шаманизм. Любит природу и животных, что часто находит отражение в её творчестве. Участвует в выставках с 1996 года.



От автора:

"Моё творчество - поиск собственного пути формирования личного через погружение в коллективное бессознательное, переживание и проживание человеческой истории. Путешествие души, которая из воплощения в воплощение исследует мир и ищет подобное. То, что созвучно. То, что откликается. То, что пробуждает от небытия и побуждает жить, действовать, бороться, чувствовать. Пронзительное и острое восприятие реальности. То, что делает живое - живым.



Погружаясь в хрустальный мир цианитового озера, по краям которого растут fleurs du mal, нужно быть готовым ко всему. Встретив своё отражение, озарённое молнией реального видения, под прозрачной холодной водой в самой глубине колодца, именуемого душа, трудно удержать в себе крик ужаса, осознав всю жестокость, когда-либо проявленную в поступках. Нельзя отворачиваться. Только бесстрастно держа ответ перед самим собой за все свои действия, испытывая собой истоки мироздания и пристально вглядываясь в бессознательную тьму можно изменить мир к лучшему".



Больше информации иб авторе и о её творчестве на сайте: jaramat.ru.