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Река времени

Выставка живописи и графики московской художницы Тамары Джапаридзе

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События: Выставки.

Тамара Джапаридзе родилась в Москве в 1982 году. Рисует с детства. Изучала дизайн, рекламу, биологию, кинологию, психологию, шаманизм. Любит природу и животных, что часто находит отражение в её творчестве. Участвует в выставках с 1996 года.

От автора:
"Моё творчество - поиск собственного пути формирования личного через погружение в коллективное бессознательное, переживание и проживание человеческой истории. Путешествие души, которая из воплощения в воплощение исследует мир и ищет подобное. То, что созвучно. То, что откликается. То, что пробуждает от небытия и побуждает жить, действовать, бороться, чувствовать. Пронзительное и острое восприятие реальности. То, что делает живое - живым.

Погружаясь в хрустальный мир цианитового озера, по краям которого растут fleurs du mal, нужно быть готовым ко всему. Встретив своё отражение, озарённое молнией реального видения, под прозрачной холодной водой в самой глубине колодца, именуемого душа, трудно удержать в себе крик ужаса, осознав всю жестокость, когда-либо проявленную в поступках. Нельзя отворачиваться. Только бесстрастно держа ответ перед самим собой за все свои действия, испытывая собой истоки мироздания и пристально вглядываясь в бессознательную тьму можно изменить мир к лучшему".

Больше информации иб авторе и о её творчестве на сайте: jaramat.ru.

AZIMUT
c 25 июня 2022 по 25 июля 2025
Цены

Место проведения: ул. Пр. Ленина д. 82 (гостиница "Азимут", 2 этаж)
Вход свободный

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