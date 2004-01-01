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Река эмоций

Открытие выставочного проекта Наталии Хидой 

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События: Выставки, Презентации.

Выставка представляет с собой эстетичное сочетание фотографии, тканей и синего цвета, который стал лейтмотивом работ фотографа Александра Коновалова.

Перформанс в исполнении Ольги Морозовой является неотъемлемой частью выставочного проекта и дополняет чувственную историю, заложенную автором и куратором проекта.

21А - Центр современного искусства
28 мая
22:00 (Открытие)
c 28 мая по 16 июня

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