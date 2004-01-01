Река эмоций

Выставка представляет с собой эстетичное сочетание фотографии, тканей и синего цвета, который стал лейтмотивом работ фотографа Александра Коновалова.

Перформанс в исполнении Ольги Морозовой является неотъемлемой частью выставочного проекта и дополняет чувственную историю, заложенную автором и куратором проекта.