Река эмоций
Открытие выставочного проекта Наталии Хидой
Открытие выставочного проекта Наталии Хидой
Выставка представляет с собой эстетичное сочетание фотографии, тканей и синего цвета, который стал лейтмотивом работ фотографа Александра Коновалова.
Перформанс в исполнении Ольги Морозовой является неотъемлемой частью выставочного проекта и дополняет чувственную историю, заложенную автором и куратором проекта.
Проект, который позволяет посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея
Выставка посвящена истории отечественного освоения Арктики с самых ранних этапов и до современности