РАЗНОвидности

Вероника Андреевна Вологжанникова − живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства. Член Союза художников России. Родилась в 1988 году в городе Мурманске. В 2005 году окончила Детскую художественную школу. С 2009 года, являясь студенткой Мурманского государственного педагогического университета (сейчас Мурманский арктический государственный университет), начала педагогическую деятельность в родной художественной школе, где работает и в настоящее время.

Вероника активный участник российских и международных фестивалей, выставок, проектов.

В экспозиции будет представлено более 30 произведений живописи и керамики. Художник делится своим восприятием севера, представляет привычные нам мотивы под новым углом видения.

Выставку можно будет посетить до 26 декабря 2021 года.