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Разноцветная планета

Выставка участников изостудии гимназии №7 города Мурманска (рук. - Токий А.Н.) и педагога дополнительного образования ЦВП "Юная гвардия" Светланы Травиной, посвящённая Дню Победы

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События: Выставки.

В изостудии занимаются учащиеся начальной школы с 1 по 4 класс.

Приходя на занятие в первый раз, дети еще с трудом держат в руке карандаш и кисточку, но работа не проходит даром: с каждым годом обучения заметно растут знания и умения. Юные таланты свободны в выборе сюжетов, их произведения радуют своей непосредственностью и свежим взглядом на мир, своими яркими красками.

После окончания изостудии многие воспитанники идут учиться дальше в художественные школы и школы искусств города Мурманска.

Светлана Травина увлекается рисованием с детства. Любовь к природе привела её на биологический факультет Петрозаводского государственного университета.
Главное увлечение автора - путешествия. На велосипеде вместе с мужем исколесила всю Скандинавию и многие другие европейские страны.
Основные сюжеты - природа, воспоминания о тех местах, где ей посчастливилось побывать.

Работы, вошедшие в экспозицию, выполнены в разных техниках и посвящены различным темам.

Цены

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2
Вход свободный.

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