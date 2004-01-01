Разноцветная планета

В изостудии занимаются учащиеся начальной школы с 1 по 4 класс.

Приходя на занятие в первый раз, дети еще с трудом держат в руке карандаш и кисточку, но работа не проходит даром: с каждым годом обучения заметно растут знания и умения. Юные таланты свободны в выборе сюжетов, их произведения радуют своей непосредственностью и свежим взглядом на мир, своими яркими красками.

После окончания изостудии многие воспитанники идут учиться дальше в художественные школы и школы искусств города Мурманска.



Светлана Травина увлекается рисованием с детства. Любовь к природе привела её на биологический факультет Петрозаводского государственного университета.

Главное увлечение автора - путешествия. На велосипеде вместе с мужем исколесила всю Скандинавию и многие другие европейские страны.

Основные сюжеты - природа, воспоминания о тех местах, где ей посчастливилось побывать.



Работы, вошедшие в экспозицию, выполнены в разных техниках и посвящены различным темам.