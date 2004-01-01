Размышления. Поиск. Мастерство

Выставка приурочена к 105-летию основания города Мурманска и 55-летию образовательной организации.

Экспозиция включает в себя живопись, графику, плакат, фотографию. Демонстрирует, как через изобразительное и декоративно-прикладное искусство с помощью кистей и красок, бумаги и ножниц начинающие авторы и опытные художники создают свой творческий мир, пишут свою историю и историю родной земли.

Посвящать юбилею колледжа и города творческую выставку для обучающихся и педагогов стало доброй традицией. Это отличная возможность поразмыслить над тем, что было, найти то, что будет и показать всем то, что есть.