Размышления. Поиск. Мастерство

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Выставка творческих работ студентов и преподавателей Мурманского технологического колледжа сервиса

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События: Выставки.

Выставка приурочена к 105-летию основания города Мурманска и 55-летию образовательной организации.

Экспозиция включает в себя живопись, графику, плакат, фотографию. Демонстрирует, как через изобразительное и декоративно-прикладное искусство с помощью кистей и красок, бумаги и ножниц начинающие авторы и опытные художники создают свой творческий мир, пишут свою историю и историю родной земли.

Посвящать юбилею колледжа и города творческую выставку для обучающихся и педагогов стало доброй традицией. Это отличная возможность поразмыслить над тем, что было, найти то, что будет и показать всем то, что есть.

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