Областная научная библиотека приглашает на презентацию книги мурманского детского писателя Сергея Анатольевича Алешина «Рассказы нашего детства» (6+).

Что ребенок думает о мире, в котором живет? Каков он в его представлении? Как нам, взрослым, разобраться в многогранном и непредсказуемом мире детских впечатлений? На эти вопросы дает ответы сборник рассказов Сергея Алешина. Это реальные события из жизни главного героя. Воспоминания о лыжных походах, ночевках у бабушек, семейных встречах и лепке пельменей.

Сергей Анатольевич – прекрасный рассказчик и интересный собеседник. Участники презентации познакомятся с творческими планами автора и смогут получить автограф писателя.