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Рассказы нашего детства

Презентация книги Сергея Алешина

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События: Презентации.

Областная научная библиотека приглашает  на презентацию книги мурманского детского писателя  Сергея Анатольевича Алешина «Рассказы нашего детства» (6+).

Что ребенок думает о мире, в котором живет? Каков он в его представлении? Как нам, взрослым, разобраться в многогранном и непредсказуемом мире детских впечатлений? На эти вопросы дает  ответы сборник рассказов Сергея Алешина. Это реальные события из жизни главного героя. Воспоминания о лыжных походах, ночевках у бабушек, семейных встречах и лепке пельменей. 

Сергей Анатольевич – прекрасный  рассказчик и интересный  собеседник.  Участники презентации  познакомятся с творческими планами автора и  смогут получить автограф писателя. 

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