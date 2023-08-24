Расширяя горизонты

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Выставка творческих работ преподавателей изобразительного искусства Кольского района
Выставка творческих работ преподавателей изобразительного искусства Кольского района
Преподаватели Кольского района – мастера своего дела, обучают детей изобразительному и прикладному искусству уже не первый год. Каждый из них вкладывает не только знания, но и душу в подрастающее поколение. Их ученики занимают призовые места в конкурсах различного уровня и без труда поступают на творческие факультеты различных вузов России, а это является показателем качественного обучения.
В экспозицию выставки вошло более 30 работ от преподавателей Кольской районной детской школы искусств, МБУДО Мурмашинская «ДШИ» и МБУДО Молочненская «ДМШ», среди которых пейзажи любимого края, натюрморты и сюжетные картины, выполненные в различных художественных техниках.
Выставка будет работать с 26.06 по 24.08.2023 г.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22
Вход свободный. 0+.
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