Расширяя горизонты

Преподаватели Кольского района – мастера своего дела, обучают детей изобразительному и прикладному искусству уже не первый год. Каждый из них вкладывает не только знания, но и душу в подрастающее поколение. Их ученики занимают призовые места в конкурсах различного уровня и без труда поступают на творческие факультеты различных вузов России, а это является показателем качественного обучения.



В экспозицию выставки вошло более 30 работ от преподавателей Кольской районной детской школы искусств, МБУДО Мурмашинская «ДШИ» и МБУДО Молочненская «ДМШ», среди которых пейзажи любимого края, натюрморты и сюжетные картины, выполненные в различных художественных техниках.



Выставка будет работать с 26.06 по 24.08.2023 г.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22

Вход свободный. 0+.