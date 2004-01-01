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Расширенная Вселенная 2:0

Персональная выставка графики Валентины Зайцевой

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События: Выставки.

Вселенная – это всё существующее пространство. Галактики, звезды, планеты – всё это часть необъятной Вселенной. У Вселенной нет границ. Как и нет границ для своего творчества у замечательного начинающего художника из Никеля-Валентина Зайцева.

Он пишет книги, а затем придумывает для них прекрасные иллюстрации. Сначала приходит в голову идея, следом она воплощается в небольшой эскиз карандашом и только потом под руководством опытного наставника превращается в самостоятельную графическую работу.

Приглашаем вас в отдел народного искусства и ремёсел познакомиться с необычными работами художника-графика Валентина Зайцева.

Дом ремесел
c 2 по 18 декабря

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