Расширенная Вселенная 2:0

Вселенная – это всё существующее пространство. Галактики, звезды, планеты – всё это часть необъятной Вселенной. У Вселенной нет границ. Как и нет границ для своего творчества у замечательного начинающего художника из Никеля-Валентина Зайцева.

Он пишет книги, а затем придумывает для них прекрасные иллюстрации. Сначала приходит в голову идея, следом она воплощается в небольшой эскиз карандашом и только потом под руководством опытного наставника превращается в самостоятельную графическую работу.

Приглашаем вас в отдел народного искусства и ремёсел познакомиться с необычными работами художника-графика Валентина Зайцева.