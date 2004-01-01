Раневская. Сквозь смех и слезы

Два часа легкого, близкого и понятного юмора, находящего теплый отклик внутри. Два часа исповеди с налетом драмы, которая подается в дуэте с филигранной иронией над собой и всем миром. Два часа не заканчивающегося смеха и единогласных аплодисментов до, во время и после. Два часа гения великой Фаины Раневской!

Этот спектакль соткан из мудрости, которую оставила после себя актриса. Голос Раневской - голос многих поколений. Ее нетленные цитаты мастерски вплетены в диалоги, а разыгрываемые на сцене ситуации совершенно точно имели место быть каждый день в ее жизни.

Советский союз. Конец 70-х годов. Квартира Фаины Раневской. В небольшом пространстве гениальная артистка скромно проводит свою старость. Коротает дни в редких встречах с гостями ее дома, но больше - в односторонних диалогах с прошлым и людьми в нем. Ничего не предвещает беды, тихий и спокойный закат жизнь. Но не тут-то было! У судьбы другие планы на госпожу Раневскую. Один незапланированный визит незнакомки Аннушки и весь мир артистки переворачивается с ног на голову. Сюжетная линия резко входит в крутой поворот и не оставляет зрителям шанса на скуку.

Режиссер - Екатерина Пикова

Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом

Актерский состав: Ольга Кирсанова-Миропольская, Елизавета Арзамасова, Надежда Ангарская.