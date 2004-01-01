Выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520), включает в себя более пятидесяти произведений русского и зарубежного искусства из коллекции Музея Академии художеств, позволяющие достаточно полно проследить основные этапы жизни и творчества одного из крупнейших художников эпохи Высокого Возрождения.

По традиции лучшие ученики Императорской Академии художеств отправлялись за границу для «совершенствования в искусствах». Совет Академии в качестве задания указывал пенсионерам произведения выдающихся художников, с которых следовало выполнить копии. Именно эти работы, выполненные известными русскими авторами — Ф. А. Бруни, А. Т. Марковым, М. Ф. Воиновым и др. стали основой выставки. Ключевые работы выставки адаптированы тактильными копиями.