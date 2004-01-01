В 2024 году исполнится 70 лет Мурманскому региональному отделению «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Организация ВОС, объединившая более 1000 незрячих людей, успешно идет навстречу юбилею.

Выставка декоративно-прикладного искусства «Радость творчества» - это начало повествования о Всероссийском обществе слепых. Среди членов общества много талантливых людей. Одни имеют удивительный слух - поют, играют на многих музыкальных инструментах. Другие пишут стихи, полные оптимизма. Люди, лишенные зрения, слабовидящие или незрячие, обладают даром видеть сердцем, и преподносят многим из нас, условно здоровым, уроки мужества и примеры для подражания. Объединяет их одно – сила духа.

Выставка «Радость творчества» поражает большим разнообразием. Здесь и изобразительное искусство, и вышивка, и вязание, и мягкие игрушки, а также работы из бисера и художественная лепка из различных материалов.

Все работы изготовлены с любовью и большим мастерством. А создали их люди с добрыми сердцами, улыбчивые, светлые и приветливые. Их работы такие же яркие, красочные, излучающие тепло и добро. Возле каждой работы можно надолго задержаться, любоваться, удивляться и восторгаться талантом этих людей.

В выставке приняли участие инвалиды по зрению местных организаций Мурманского регионального отделения ВОС: Мончегорской, Мурманской, Кандалакшской и Североморской.

Выставка - это не только зрелище, но и средство поддержать наших творцов. Потребность в самовыражении присуща любому человеку, но тогда, когда здоровье ограничивает возможности, творчество становится окном в мир, предметом приложения души. Произведения участников выставки - подтверждение этому.