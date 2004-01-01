Путеводитель по галактике: Земля

Чем примечателен межгалактический туризм для инопланетян? Почему им стоит прилететь именно на Землю? Спикеры телемоста расскажут про уникальность атмосферы, биосферы и гидросферы планеты. Перед каждым выступлением зрителей ждут интерактивы, которые помогут им узнать больше о третьей планете Солнечной системы.

В Калининграде Любовь Кулешова, младший научный сотрудник лаборатории геологии Атлантики Атлантического отделения Института океанологии РАН, расскажет про океаны и их обитателей, а также про климат прошлого.

Андрей Кириллов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией атмосферы Арктики Полярного геофизического института, подключится из Мурманска, чтобы рассказать про верхние слои атмосферы Земли.

Про фантастических тварей в виде насекомых, которые обитают рядом с людьми, расскажет Олег Валерский, энтомолог, руководитель энтомологического кружка в эколого-биологическом центре «Крестовский остров» из Санкт-Петербурга.

Специальную межгалактическую поддержку из Москвы осуществит Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ, который объяснит, зачем люди отправляют информационные пластинки с записью звуковых и видеосигналов в космос.

Желающие могут прийти на мероприятие в инопланетном облике. Автор самого оригинального наряда получит научно-популярную книгу.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.