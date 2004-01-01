Василий Сергеевич – один из старейших журналистов Кольского полуострова, собственный корреспондент ТАСС по Мурманской области с 1977 года, член Союза журналистов, Почётный гражданин Мурманской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Он автор 20 документальных книг и множества статей в периодических изданиях.

Новая книга Василия Белоусова «Путешествие в прошлое» – это мемуары, рассказывающие о журналисткой деятельности корреспондента ТАСС, о необычных встречах с интересными людьми, увлекательный рассказ о времени и о себе. Материалы книги проиллюстрированы фотографиями из личного архива автора.

В интерактивной выставке примут участие краеведы, историки, журналисты, специалисты библиотек.