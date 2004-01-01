Путешествие длиною в жизнь

Федор Конюхов — всемирно известный путешественник и мореплаватель, побывавший на всех континентах, полюсах и высочайших вершинах. В одиночку Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересекал Атлантику. Кроме того, на лыжах он добирался до Южного и Северного полюсов. Стал первый россиянином, покорившим «Семь вершин мира». Еще один рекорд Федор установил в небе — по продолжительности полета на тепловом аэростате.

Однако мало кто знает, что Федор Конюхов еще и писатель, священник, художник, написавший более трёх тысяч картин, а также академик Российской академии художеств, член Союза писателей, участник российских и международных выставок. Только в 2021 году его картины побывали в музеях изобразительного искусства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Самаре и Екатеринбурге.

Творчество Конюхова чрезвычайно широко и многообразно: среди его работ можно встретить как сюжетные картины, так и портреты, анималистические мотивы и свободные пейзажные импровизации, отмеченные условностью живописного решения и порой тяготеющие к чистой абстракции.

Вдохновение для картин Фёдор Конюхов находил в своих странствиях, среди полярных льдов, океанских волн и горных вершин. Все свои впечатления, эмоции, переживания и открытия он, переосмыслив, «выплеснул» яркими красками на полотна.

В 2021 году Федору Конюхову исполняется 70 лет. В честь юбилея он хочет поставить два новых рекорда — в одиночку пересечь Тихий океан на катамаране на солнечной энергии и совершить беспосадочный кругосветный полет на энергии солнца.