Пушкин и Петр I

Тема чтений: «К 350-летию со дня рождения Петра I: Секулярный мир и религиозность».

На открытии выставки в Мурманской областной научной библиотеке будет представлена литературная композиция по произведениям А. С. Пушкина, состоится обсуждение образа Петра I, предложенного поэтом, и дискуссия о значении личности Петра I в истории России.

В беседе примет участие Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Приглашаются историки, филологи, специалисты учреждений культуры, студенты и все, интересующиеся отечественной историей и словесностью.