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Пушкин и Петр I

Выставка организована в рамках регионального этапа XXX Международных Рождественских образовательных чтений

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События: Выставки.

Тема чтений: «К 350-летию со дня рождения Петра I: Секулярный мир и религиозность».

На открытии выставки в Мурманской областной научной библиотеке будет представлена литературная композиция по произведениям А. С. Пушкина, состоится обсуждение образа Петра I, предложенного поэтом, и дискуссия о значении личности Петра I в истории России.

В беседе примет участие Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Приглашаются историки, филологи, специалисты учреждений культуры, студенты и все, интересующиеся отечественной историей и словесностью.

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