Пушкин и Петр I
Выставка организована в рамках регионального этапа XXX Международных Рождественских образовательных чтений
Выставка организована в рамках регионального этапа XXX Международных Рождественских образовательных чтений
Тема чтений: «К 350-летию со дня рождения Петра I: Секулярный мир и религиозность».
На открытии выставки в Мурманской областной научной библиотеке будет представлена литературная композиция по произведениям А. С. Пушкина, состоится обсуждение образа Петра I, предложенного поэтом, и дискуссия о значении личности Петра I в истории России.
В беседе примет участие Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
Приглашаются историки, филологи, специалисты учреждений культуры, студенты и все, интересующиеся отечественной историей и словесностью.
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