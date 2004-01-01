Пушкин
Живопись, графика, скульптура. К 225-летию со дня рождения поэта. Из собрания музея
Живопись, графика, скульптура. К 225-летию со дня рождения поэта. Из собрания музея
Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Пушкин». Живопись, графика, скульптура. К 225-летию со дня рождения поэта. Из собрания музея.
На выставке будут представлены произведения, выполненные в разных жанрах изобразительного искусства, погружающие зрителя в удивительный мир Александра Сергеевича Пушкина. Образы поэта, вдохновлявшие его пейзажи и сюжеты произведений станут главными героями экспозиции.
Графические листы Наталии Игоревны Корниловой – художника-графика, члена Союза художников РСФСР (1982). Станковая графика стала основным направлением творчества автора. С помощью офорта художник создает уникальные авторские образы пушкинских героев.
Экспозиция будет дополнена произведениями декоративно-прикладного искусства: фарфор, мастера дымковской игрушки, - персонажами произведений Александра Сергеевича и сюжетами-фантазиями из жизни самого поэта.
К 225-летию со дня рождения поэта. Графика XIX- XX веков. Из собрания В. Беликова
Проект, который позволяет посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея