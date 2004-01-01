Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Пушкин». Живопись, графика, скульптура. К 225-летию со дня рождения поэта. Из собрания музея.



На выставке будут представлены произведения, выполненные в разных жанрах изобразительного искусства, погружающие зрителя в удивительный мир Александра Сергеевича Пушкина. Образы поэта, вдохновлявшие его пейзажи и сюжеты произведений станут главными героями экспозиции.



Графические листы Наталии Игоревны Корниловой – художника-графика, члена Союза художников РСФСР (1982). Станковая графика стала основным направлением творчества автора. С помощью офорта художник создает уникальные авторские образы пушкинских героев.



Экспозиция будет дополнена произведениями декоративно-прикладного искусства: фарфор, мастера дымковской игрушки, - персонажами произведений Александра Сергеевича и сюжетами-фантазиями из жизни самого поэта.



