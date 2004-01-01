162960

Пушкин

Живопись, графика, скульптура. К 225-летию со дня рождения поэта. Из собрания музея

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Пушкин». Живопись, графика, скульптура. К 225-летию со дня рождения поэта. Из собрания музея.

На выставке будут представлены произведения, выполненные в разных жанрах изобразительного искусства, погружающие зрителя в удивительный мир Александра Сергеевича Пушкина. Образы поэта, вдохновлявшие его пейзажи и сюжеты произведений станут главными героями экспозиции.

Графические листы Наталии Игоревны Корниловой – художника-графика, члена Союза художников РСФСР (1982). Станковая графика стала основным направлением творчества автора. С помощью офорта художник создает уникальные авторские образы пушкинских героев.

Экспозиция будет дополнена произведениями декоративно-прикладного искусства: фарфор, мастера дымковской игрушки, - персонажами произведений Александра Сергеевича и сюжетами-фантазиями из жизни самого поэта.

Художественный музей
c 15 мая по 23 июня

Смотрите также

155856155856
00
Умная гостиная
c 1 января по 31 декабря
Художественный музей

Проект, который позволяет посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?