Птицы. Технология совершенства

Выставка организована совместно с Государственным Дарвиновским музеем (Москва). Выставочный проект является победителем конкурса благотворительного фонда В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2014 года.

Выставка посвящена девяти «суперсвойствам» птиц и рассказывает о способности пернатых летать, нырять, ориентироваться в пространстве, дышать на высоте 10000 метров, видеть мелкие объекты с огромной высоты, петь на два голоса, жить без зубов, развиваться в «каменной колыбели» и пить солёную воду.

Богатые орнитологические коллекции Дарвиновского и Мурманского областного краеведческого музеев позволят наглядно продемонстрировать непревзойденные возможности пернатых. Воочию познакомиться с рекордсменами по скорости, высоте и дальности перелетов. Оологическая коллекция расскажет о разнообразии окраски и размеров птичьих яиц.

Выставка организована при поддержке правительства Мурманской области.