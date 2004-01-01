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Птицы. Технология совершенства

Выставка посвящена девяти «суперсвойствам» птиц

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События: Выставки.

Выставка организована совместно с Государственным Дарвиновским музеем (Москва). Выставочный проект является победителем конкурса благотворительного фонда В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2014 года.

Выставка посвящена девяти «суперсвойствам» птиц и рассказывает о способности пернатых летать, нырять, ориентироваться в пространстве, дышать на высоте 10000 метров, видеть мелкие объекты с огромной высоты, петь на два голоса, жить без зубов, развиваться в «каменной колыбели» и пить солёную воду.

Богатые орнитологические коллекции Дарвиновского и Мурманского областного краеведческого музеев позволят наглядно продемонстрировать непревзойденные возможности пернатых. Воочию познакомиться с рекордсменами по скорости, высоте и дальности перелетов. Оологическая коллекция расскажет о разнообразии окраски и размеров птичьих яиц.

Выставка организована при поддержке правительства Мурманской области.

Краеведческий музей
16 декабря
17:00 (Открытие)
c 16 декабря 2021 по 16 января 2022

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