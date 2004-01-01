Выставочный проект посвящен экспериментальной археологии – молодому, но уже ставшему очень популярным и значимым научным направлением. Посетители смогут познакомиться с реконструированными предметами материальной культуры древнего человека.



Современный житель Мурманской области зачастую представляет древнего обитателя Кольского края диким пещерным человеком с накидкой из шкуры и с дубиной наперевес. Однако этот образ очень сильно отличается от реального положения дел. В действительности это были прекрасно приспособленные к жизни в суровых условиях Заполярья люди с развитой материальной и духовной культурой.



Выставка представляет мир древних технологий, начиная от обработки камня, кожи и кости до первых опытов человечества по обработке металлов. Многие процессы показаны на разных стадиях, а яркие фотографии дополняют рассказ о первобытных ремеслах.



Выставка «Прыжок в прошлое» расскажет об опыте освоения окружающего мира через призму первобытных технологий. Она расскажет о материалах, которые использовал древний человек и о самых важных открытиях на сложном пути, который мы называем прогрессом.



Посетители смогут посмотреть на мир глазами древних жителей Кольского Севера и попробовать освоить некоторые навыки, которыми в древности владел каждый: развести огонь с помощью трения, поработать каменными орудиями, нарисовать собственный наскальный рисунок.



Выставочный проект подготовлен при поддержке Правительства Мурманской области и Министерства культуры Мурманской области