Прыжок в прошлое
Выставка, посвященеая экспериментальной археологии
Выставка, посвященеая экспериментальной археологии
Выставочный проект посвящен экспериментальной археологии – молодому, но уже ставшему очень популярным и значимым научным направлением. Посетители смогут познакомиться с реконструированными предметами материальной культуры древнего человека.
Современный житель Мурманской области зачастую представляет древнего обитателя Кольского края диким пещерным человеком с накидкой из шкуры и с дубиной наперевес. Однако этот образ очень сильно отличается от реального положения дел. В действительности это были прекрасно приспособленные к жизни в суровых условиях Заполярья люди с развитой материальной и духовной культурой.
Выставка представляет мир древних технологий, начиная от обработки камня, кожи и кости до первых опытов человечества по обработке металлов. Многие процессы показаны на разных стадиях, а яркие фотографии дополняют рассказ о первобытных ремеслах.
Выставка «Прыжок в прошлое» расскажет об опыте освоения окружающего мира через призму первобытных технологий. Она расскажет о материалах, которые использовал древний человек и о самых важных открытиях на сложном пути, который мы называем прогрессом.
Посетители смогут посмотреть на мир глазами древних жителей Кольского Севера и попробовать освоить некоторые навыки, которыми в древности владел каждый: развести огонь с помощью трения, поработать каменными орудиями, нарисовать собственный наскальный рисунок.
Выставочный проект подготовлен при поддержке Правительства Мурманской области и Министерства культуры Мурманской области
Посетить выставку можно в дни работы музея:
Понедельник, вторник, среда, суббота и воскресенье − с 11:00 до 18:00.
Касса музея работает до 17:00. Четверг и пятница – выходные дни.
Выставка в рамках I регионального конкурса детского художественного творчества, посвященного традиционной культуре саамов
Выставка книг русских и зарубежных писателей, а также грампластинок с записями сказок