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Прыжок в прошлое

Выставка, посвященеая экспериментальной археологии

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События: Выставки.

Выставочный проект посвящен экспериментальной археологии – молодому, но уже ставшему очень популярным и значимым научным направлением. Посетители смогут познакомиться с реконструированными предметами материальной культуры древнего человека.

Современный житель Мурманской области зачастую представляет древнего обитателя Кольского края диким пещерным человеком с накидкой из шкуры и с дубиной наперевес. Однако этот образ очень сильно отличается от реального положения дел. В действительности это были прекрасно приспособленные к жизни в суровых условиях Заполярья люди с развитой материальной и духовной культурой.

Выставка представляет мир древних технологий, начиная от обработки камня, кожи и кости до первых опытов человечества по обработке металлов. Многие процессы показаны на разных стадиях, а яркие фотографии дополняют рассказ о первобытных ремеслах.

Выставка «Прыжок в прошлое» расскажет об опыте освоения окружающего мира через призму первобытных технологий. Она расскажет о материалах, которые использовал древний человек и о самых важных открытиях на сложном пути, который мы называем прогрессом.

Посетители смогут посмотреть на мир глазами древних жителей Кольского Севера и попробовать освоить некоторые навыки, которыми в древности владел каждый: развести огонь с помощью трения, поработать каменными орудиями, нарисовать собственный наскальный рисунок.

Выставочный проект подготовлен при поддержке Правительства Мурманской области и Министерства культуры Мурманской области

Краеведческий музей
c 16 июля по 31 декабря
Цены

Посетить выставку можно в дни работы музея:
Понедельник, вторник, среда, суббота и воскресенье − с 11:00 до 18:00.

Касса музея работает до 17:00. Четверг и пятница – выходные дни.

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