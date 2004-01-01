PROЯВЛЯЙСЯ
Крупнейшее арт-событие этой осени
Крупнейшее арт-событие этой осени
Выставка художника-декоратора Татьяны Лукиной @tatiana_lukina «PROЯВЛЯЙСЯ»!
Автор - многогранная личность, декоратор, основатель и лидер мастерской «LOOK in DECOR», для которой пришло время проявиться в новом качестве.
На выставке каждый посетитель сможет задаться вопросами «Что я запрещаю себе?», «Что во мне хочет проявиться?».
Помогут в этом несколько арт-зон, где можно будет разрешить себе стать творцом.
Также вы сможете приобрести стильный мерч по мотивам работ, представленных на выставке.
На открытии:
Место проведения: ТРО "Мурманск Молл", 3 этаж, около магазина "O'STIN"
На открытии:
музыкальные сеты диджея GABUR
фуршет от банкет-холла «Терраса Сад»
коктейль-бар "One more drink"
фото/видео съемка
перкуссионный оркестр DrumTamTam
Постоянная экспозиция мурманского художественного музея
Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея