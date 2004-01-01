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PROЯВЛЯЙСЯ

Крупнейшее арт-событие этой осени

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События: Выставки.

Выставка художника-декоратора Татьяны Лукиной @tatiana_lukina «PROЯВЛЯЙСЯ»!
Автор - многогранная личность, декоратор, основатель и лидер мастерской «LOOK in DECOR», для которой пришло время проявиться в новом качестве.

На выставке каждый посетитель сможет задаться вопросами «Что я запрещаю себе?», «Что во мне хочет проявиться?».

Помогут в этом несколько арт-зон, где можно будет разрешить себе стать творцом.
Также вы сможете приобрести стильный мерч по мотивам работ, представленных на выставке.

На открытии:

  • музыкальные сеты диджея GABUR
  • фуршет от банкет-холла «Терраса Сад»
  • коктейль-бар "One more drink"
  • фото/видео съемка
  • перкуссионный оркестр DrumTamTam

Место проведения: ТРО "Мурманск Молл", 3 этаж, около магазина "O'STIN"

На открытии:
▪музыкальные сеты диджея GABUR
▪фуршет от банкет-холла «Терраса Сад»
▪коктейль-бар "One more drink"
▪фото/видео съемка
▪перкуссионный оркестр DrumTamTam

ТРК «Мурманск Молл»
8 сентября
19:00 (Открытие)
c 9 по 15 сентября

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