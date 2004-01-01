Выставка художника-декоратора Татьяны Лукиной @tatiana_lukina «PROЯВЛЯЙСЯ»!

Автор - многогранная личность, декоратор, основатель и лидер мастерской «LOOK in DECOR», для которой пришло время проявиться в новом качестве.



На выставке каждый посетитель сможет задаться вопросами «Что я запрещаю себе?», «Что во мне хочет проявиться?».



Помогут в этом несколько арт-зон, где можно будет разрешить себе стать творцом.

Также вы сможете приобрести стильный мерч по мотивам работ, представленных на выставке.



На открытии:

музыкальные сеты диджея GABUR

фуршет от банкет-холла «Терраса Сад»

коктейль-бар "One more drink"

фото/видео съемка

перкуссионный оркестр DrumTamTam

Место проведения: ТРО "Мурманск Молл", 3 этаж, около магазина "O'STIN"

На открытии:

музыкальные сеты диджея GABUR

фуршет от банкет-холла «Терраса Сад»

коктейль-бар "One more drink"

фото/видео съемка

перкуссионный оркестр DrumTamTam