Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться

Нужен ли человеку философский камень? Стоит ли бояться старения? Какие процессы происходят в организме с течением времени? Когда люди окончательно победят старение?



Во всех этих вопросах разберемся вместе с специалистом по физиологии человека и клеточной биологии, научным журналистом и обозревателем, редактором «N + 1» и обладателем премии «Научный журналист года-2021» Полиной Лосевой!

Полина закончила кафедру эмбриологии биологического факультета МГУ. Ее работы дважды побеждали в конкурсе Био/Мол/Текст в номинации «Свободная тема». В этом году она стала обладателем 1 места в конкурсе «Научный журналист».

Книга Полины Лосевой рассказывает о том, как стареет человеческое тело, почему возрастные изменения - это не всегда плохо и что мешает науке наконец обнаружить таблетку от старости. Издание будет интересно для читателя с любой степенью научной подготовки: более «подкованный» пропустит очевидные для себя вещи, а тот, кто далек от биологии, - наоборот, пролистает страницы с молекулярными подробностями и ознакомится с концептуальной частью текста.

Мероприятие организовано совместно с Информационным центром по атомной энергии Мурманска.