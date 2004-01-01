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Простые краски Родины моей

Выставка живописи и графики участников творческого объединения "Ультрамарин" (г. Североморск) 

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События: Выставки.

Студия североморских художников «Ультрамарин» была  образована два года назад на базе Центральной городской библиотеки им. Л. Крейна.
Руководит студией член Союза русских художников и Союза североморских художников Скоров Сергей Васильевич. В состав студии входят люди разных возрастов, в числе которых как любители живописи, так и профессиональные художники.
Студийцев объединяет интерес к изображению русской старины, родной природы и ко всему национальному.
Художники в своих работах используют разные выразительные средства. Используя одни и те же технические приемы, каждый художник имеет своё творческое лицо.
Большое внимание в картинах уделяется мотиву и эмоциональному переживанию, а цвет и свет являются главными выразительными средствами при этом.
В своих работах студийцы показывают зрителю красоту реального мира, его правду и богатство, посредством ярких цветов, нежных натюрмортов и лирических пейзажей.
Большое место в живописи участников творческого объединения занимают произведения, созданные по этюдам, написанным в отпусках и впечатлениям от поездок на пленэры по России. Это пейзажи Санкт-Петербурга, Владимира, Мурома, Суздаля, Валаама, Соловков, Вологды, Вышнего Волочка, а также Териберки.
Художники студии "Ультрамарин" стремятся к совершенству, поиску правды и в этих поисках обрести себя как в жизни, так в искусстве.

Городской выставочный зал
c 27 декабря 2023 по 25 января 2024

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