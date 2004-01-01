Простые краски Родины моей

Студия североморских художников «Ультрамарин» была образована два года назад на базе Центральной городской библиотеки им. Л. Крейна.

Руководит студией член Союза русских художников и Союза североморских художников Скоров Сергей Васильевич. В состав студии входят люди разных возрастов, в числе которых как любители живописи, так и профессиональные художники.

Студийцев объединяет интерес к изображению русской старины, родной природы и ко всему национальному.

Художники в своих работах используют разные выразительные средства. Используя одни и те же технические приемы, каждый художник имеет своё творческое лицо.

Большое внимание в картинах уделяется мотиву и эмоциональному переживанию, а цвет и свет являются главными выразительными средствами при этом.

В своих работах студийцы показывают зрителю красоту реального мира, его правду и богатство, посредством ярких цветов, нежных натюрмортов и лирических пейзажей.

Большое место в живописи участников творческого объединения занимают произведения, созданные по этюдам, написанным в отпусках и впечатлениям от поездок на пленэры по России. Это пейзажи Санкт-Петербурга, Владимира, Мурома, Суздаля, Валаама, Соловков, Вологды, Вышнего Волочка, а также Териберки.

Художники студии "Ультрамарин" стремятся к совершенству, поиску правды и в этих поисках обрести себя как в жизни, так в искусстве.