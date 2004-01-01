24 апреля с 18:00 до 00:00 в Мурманской областной научной библиотеке пройдет самое ожидаемое событие года – Библионочь. Библионочь2021 посвящена науке, технологиям и 60-летию первого полета человека в космос.

В этом году пространство Библионочи в научке расширилось до космических размеров. К библиотеке присоединятся Центр современного искусства и планетарий «Просто космос».

В Центре современного искусства впервые пройдет дэнскотека. Там же будут организованы кинопоказы и концерты.

Планетарий «Просто космос» с помощью стереоскопической полнокупольной проекции готов погрузить зрителей в межзвездное пространство, открыть тайны Вселенной, совершить путешествия к луне, Солнцу и самому краю Солнечной системы.

Каждый год особой популярностью у мурманчан пользуются экскурсии по книгохранению библиотеки. В этот раз научка продолжит раскрывать свои тайны. Посетителей ждет огромная «Книжная галактика».

Большое разнообразие ждет поклонников игр: пройдет первый в истории библиотеки турнир по «Джаз Дэнс» и «Мортал Комбат», брейн-ринг, настольные игры, ролевая игра по Средиземноморью.

В холле развернется ярмарка мастеров, где можно будет приобрести hand made изделия, книги и стать участником различных мастер-классов.

На Библионочи найдется место для любителей китайской чайной церемонии, винила, танцев и холодного оружия. Также вас ждут книжные выставки, арт-инсталляции, фотозоны.

В эту Библионочь с нами вместе друзья и партнеры - музей занимательных наук «Фокус». Эксперименты для детей и взрослых, тематические мастерские и много других космических неожиданностей для посетителей всех возрастов.

Творческие силы участников Библионочи поддержит ароматный кофе и вкусности от кафе «Ботаник».