Веер (от нем. Fächer) − небольшое, как правило, складное опахало для создания потока воздуха, овевающего лицо, шею и плечи.

Много веков веер использовался в практических и декоративных целях. Он немного смягчал жару в безветренную погоду, а также использовался как атрибут туалета дамами на дворцовых балах. Когда и кем был изобретён веер, сказать сложно, но упоминания о нём в рисунках и текстах исходят из глубины веков.

Пользуемся веером мы и в наши дни. В некоторых случаях нет возможности охладиться под кондиционером, и тогда на помощь приходит это старинное изобретение человечества. Во многих случаях веер представляет собой настоящее произведение декоративного искусства. Эти изящные вещицы превратились в предметы коллекционирования, настенные украшения, детали карнавальных и театральных костюмов, атрибуты фэн-шуй.

На выставке «Простая вещь − веер» будут представлены веера из частных коллекций, изготовленные с использованием разнообразных материалов и техник.