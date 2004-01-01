Прокуратура России: история и современность

Участниками мероприятия станут сотрудники и ветераны прокуратуры Мурманской области, военной прокуратуры Северного флота. Состоится экскурсия по выставке, выступления участников мероприятия, демонстрация документальных фильмов из коллекции Президентской библиотеки, презентация изданий художественной литературы, посвященной деятельности работников прокуратуры.