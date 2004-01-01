157126

Прокуратура России: история и современность

Интерактивная выставка, посвященная 300-летию российской прокуратуры

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Участниками мероприятия станут сотрудники и ветераны прокуратуры Мурманской области, военной прокуратуры Северного флота. Состоится экскурсия по выставке, выступления участников мероприятия, демонстрация документальных фильмов из коллекции Президентской библиотеки, презентация изданий художественной литературы, посвященной деятельности работников прокуратуры.

Областная научная библиотека
2 декабря
11:00 (Открытие)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?