Прокуратура России. 300 лет на защите закона и права

Издание книги приурочено к 300-летию прокуратуры России – важнейшего государственного института, стоящего на страже законности и правопорядка и хранящего правовые устои российского государства и общества.

Кроме того, в августе 2022 году исполнилось 100 лет со времени создания органов прокуратуры на Мурмане. Именно благодаря появлению прокуратуры в регионе сформировался государственный аппарат и стало возможным развитие Кольского Заполярья в интересах государства.

Подарочное издание отражает вехи истории надзорного ведомства Российской Федерации и Мурманской области, биографические справки ветеранов и действующих сотрудников. В качестве иллюстраций использованы фотографии из фондов областной прокуратуры, Государственного архива Мурманской области, архива прокуратуры Мурманской области и личных архивов.

В книге, которая вышла под общей редакцией прокурора Мурманской области - государственного советника юстиции 3 класса Сергея Паволина, 247 страниц. Тираж - 670 экземпляров.

Книга издана в рамках проекта, приуроченного к 300-летию прокуратуры России и 100-летию создания органов прокуратуры на Мурмане. Проект стал победителем в конкурсе грантов регионального Министерства культуры. Он направлен на воспитание патриотизма и гражданственности, повышение информированности молодежи о деятельности и истории прокуратуры Российской Федерации.

В презентации примут участие представители прокуратуры Мурманской области, регионального отделения Русского географического общества, издатели, краеведы, студенты.

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