Про Мурманск и не только

Крисанова Анна Сергеевна родилась в 1982 году в городе Мурманске. Училась в детской художественной школе по специальности «станковая живопись». В 2004 году окончила художественно-графическое отделение Мурманского государственного педагогического университета.

С 2005 года преподаватель детской художественной школы города Мурманска.

Как художник дебютировала в 2007 году, принимала участие в смотре-конкурсе работ преподавателей Мурманской области. В последующие годы — участник и лауреат городских, региональных и всероссийских конкурсов и выставок («Точка Росы», «Заполярье», «Молодость России»).

С 2016 член Мурманского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Лауреат премии губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства 2021.

Основной темой работ, представленных в экспозиции является городской пейзаж, сюжеты с изображением городских улиц, дворов, порта.