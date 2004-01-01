Призрак замка К

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За вереницей курьезных ситуаций из жизни американской семьи и английского привидения стоит нечто большее, чем просто леденящая душу история. Это наполненная смыслом и юмором эксцентричная постановка о таких серьезных вещах как ответственность, предназначение, человеческое сострадание. И, безусловно, о сути таланта.

Англия начала ХХ века. Еще та Англия, где жив дух благородства, аристократизма и рыцарства. Старинный замок, окутанным легендарными британскими туманами. Замок, легенду о котором в округе знает каждый -благородный лорд К, совершивший тяжкое преступление, несет свой крест - его дух обречен веками быть пленником в этих стенах до тех пор, пока чистое юное создание не пожалеет его. Тогда раскаявшийся дух обретет покой, и расцветет сухое миндальное дерево. Вот только новым хозяевам замка - прагматичным американцам все эти легенды кажутся полной чушью, их интересует только то, что может принести выгоду. А может быть и на привидении можно наживиться?

В тонкой мифической трагикомедии драматурга Аси Волошиной, воплощенной на сцене артистами Драматического тетра Северного Флота зритель без труда сможет узнать типажи людей, одержимых одной лишь прибылью, увлечься дерзкими шалостями братьев и поддаться обаянию их старшей сестры. Но что такое призрак лорда К? Что кроется за этим персонажем-символом? Сможет ли он обрести долгожданный покой? Во всем этом предстоит разобраться зрителю...