Литературное объединение «Пристань посторонних» приглашает мурманчан на новую открытую встречу. Она посвящена поэтическому творчеству Дмитрия Александровича Пригова, одного из главных представителей актуального литературного искусства России конца XX-начала XXI века.

С лекцией «Поэтический ПРИГОВор» выступит аспирант Полярного геофизического института Павел Быченков.

В рамках программы состоится чтение и обсуждение стихов Дмитрия Пригова и выступления участников литературного объединения с произведениями собственного сочинения.