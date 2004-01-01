Пристань посторонних
Открытая встреча литературного объединения
Открытая встреча литературного объединения
Литературное объединение «Пристань посторонних» приглашает мурманчан на новую открытую встречу. Она посвящена поэтическому творчеству Дмитрия Александровича Пригова, одного из главных представителей актуального литературного искусства России конца XX-начала XXI века.
С лекцией «Поэтический ПРИГОВор» выступит аспирант Полярного геофизического института Павел Быченков.
В рамках программы состоится чтение и обсуждение стихов Дмитрия Пригова и выступления участников литературного объединения с произведениями собственного сочинения.