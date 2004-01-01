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Пристань посторонних

Открытая встреча литературного объединения

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События: Творческая встреча.

Литературное объединение «Пристань посторонних» приглашает мурманчан на новую открытую встречу. Она посвящена поэтическому творчеству Дмитрия Александровича Пригова, одного из главных представителей актуального литературного искусства России конца XX-начала XXI века.

С  лекцией «Поэтический ПРИГОВор» выступит аспирант Полярного геофизического института Павел Быченков.

В рамках программы состоится чтение и обсуждение стихов Дмитрия  Пригова и выступления участников  литературного объединения с произведениями собственного сочинения.

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