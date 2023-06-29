Наш мир велик. На Земле есть большое количество необычайно красивых мест, в которых мы ни разу не были. Но сердцу близка природа того региона, в котором мы родились и провели детство. Родной край — это место, которое нам очень дорого.

Одно из интересных свойств человека - способность привыкать ко всему. Иногда удивительные феномены становится для нас прозаичными. К примеру, когда мы приезжаем в другой город, то посещаем интересные места и достопримечательности, вдохновляемся и поражаемся. В тоже самое время его жители спешат на работу или по другим своим делам и смотрят на те же локации без всякого интереса. Для них они давно стали обыденностью.

Кажется, с природой родного края у людей происходит нечто похожее. Но не у художников - они, как никто умеют подметить необычное в обычном и рассказать об этом посредством своего произведения.

Природа Кольского полуострова - удивительно красива и величественна. Покрытая разноцветными мхами тундра, сейды, суровые, взмывающие вверх скалы, сопки, искрящиеся сёмужьи реки и хрустальные озёра...

Мурманская область одновременно край белого дня, царство полярной ночи и родина северного сияния. Туристы со всего мира давно облюбовали наш регион и едут к нам для того, чтобы посмотреть именно на природные явления.

Открытая городская выставка живописи и графики "Природа родного края" организована с целью формирования единого культурного пространства для профессиональных и самодеятельных художников города Мурманска, в творчестве которых отражена тема природы Кольского полуострова.

Акварели Марины Аккуратовой, посвящённые Териберке и давно сросшихся с её ландшафтом и доживающим свой век остовам рыбацких лодок, напоминают о скоротечности времени и о легендарном фразе на кольце царя Соломона «все пройдет, и это тоже пройдет».

Работы Ольги Беляевой, Константина Соколова и Светланы Шохиной как лёгкое, незабываемое впечатление, что-то знакомое, еле уловимое, похожее на душевную поэзию начала 20 века о красоте и многогранности русской природы.

Север в произведениях Веры Крыловой, Оксаны Свинар и Евгении Мацкевич предстаёт с совершенно другой стороны - в нём нет лирики, а только сила, энергия, буйство цвета и сама жизнь.

Живопись Ирины Назарук, напротив, показывает то, насколько он может быть суров и безжалостен, но при этом не менее притягательным и манящим.

Картины Ирины Березиной, Всеволода Кузнецова, Оксаны Губенко и Галины Ампировой, выполненные в классической манере, понятной и близкой большинству зрителей - как беседа с любимым другом, которого ты понимаешь с полуслова. На них наш регион такой, как есть, без приукрас и иносказательности, который мы горячо любим и чтим.

В экспозицию выставки вошло 33 произведения от 12 абсолютно не похожих друг на друга авторов. И пусть все они разные, но здесь и сейчас их объединила одна тема - тема любви к родному краю.

Выставка будет работать с 27.05 по 29.06.2023 г.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж).

Вход свободный. 0+.

Телефон для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86;

e-mail: exhall2015@yandex.ru