Природа Хибин

Фотовыставка посвящена природе одного из уникальных уголков Мурманской области – Хибинскому горному массиву.

В экспозиции представлены работы известных фотохудожников региона – Виталия Истомина и Григория Ильина. Авторы фотографий фиксируют в объективе красоту арктической природы, подчеркивая неповторимое великолепие Хибин.

Дополняет большеформатные пейзажи необычная выставка-конструктор из фотографий Евгения Боровичева, Алексея Мелехина, Юлии Химич и Дениса Давыдова.

Экспозиция проходит в рамках международного проекта «Феномены арктической природы» Программы Сотрудничества и Партнерства ЕС – Россия Коларктик. В проекте приграничного сотрудничества участвуют Россия, Финляндия и Норвегия. Партнером программы с российской стороны является Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН и заповедник «Пасвик».