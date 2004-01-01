Природа Хибин
Фотовыставка посвящена природе одного из уникальных уголков Мурманской области – Хибинскому горному массиву.
Фотовыставка посвящена природе одного из уникальных уголков Мурманской области – Хибинскому горному массиву.
В экспозиции представлены работы известных фотохудожников региона – Виталия Истомина и Григория Ильина. Авторы фотографий фиксируют в объективе красоту арктической природы, подчеркивая неповторимое великолепие Хибин.
Дополняет большеформатные пейзажи необычная выставка-конструктор из фотографий Евгения Боровичева, Алексея Мелехина, Юлии Химич и Дениса Давыдова.
Экспозиция проходит в рамках международного проекта «Феномены арктической природы» Программы Сотрудничества и Партнерства ЕС – Россия Коларктик. В проекте приграничного сотрудничества участвуют Россия, Финляндия и Норвегия. Партнером программы с российской стороны является Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН и заповедник «Пасвик».
На выставке представлены краеведческие книжные новинки из различных областей человеческих знаний.
Фотовыставка памятных монет и медалей, посвященных событиям и памятным датам Великой Отечественной войны