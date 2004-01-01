Принцесса и Свинопас

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Художественное оформление спектакля, в исполнении художника Светланы Сафроновой, отличают оригинальность форм, неожиданность решений, яркость и выразительность цветовой гаммы.

Это красное пианино, которое зрительно трансформируется в пылающее сердце, стульчик-арфа, множество полочек, где расположены различные предметы – представляют части декораций занимательной конструкции.

Музыкальное оформление, пластический рисунок каждой роли приближают спектакль к мюзиклу, а стихотворная форма позволяет более утончённо раскрыть понятия душевной красоты и добродетели.

Всё это создаёт атмосферу детской комнаты, где всегда весело и интересно. Дети просто затеяли игру …

Режиссёр – заслуженный артист АРК Оксана Дмитриева

Художник – заслуженный работник культуры АРК Светлана Сафронова

Музыкальное оформление – заслуженный артист АРК Оксана Дмитриева

Балетмейстер – Юлия Суходуб

Спектакль для зрителей с 5 лет.