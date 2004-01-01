Прикосновение

Близится конец войны. По нескошеной траве гонит свои волны тёплый летний ветер. И слышится стрёкот кузнечиков. И яростно палит солнце. И сладко пахнет полевыми цветами. И ужасно хочется жить спокойной человеческой жизнью.

В развалинах чудом уцелевшей от огня и снарядов каменной церкви волей обстоятельств встретились молодой солдат и девушка-боец, каждый выполняющий своё воинское поручение. Всё располагает к знакомству и приятию друг друга, и, кажется, не существует для этого ни преград, ни препятствий. Хочется рассматривать фрески на церковных стенах, в бинокль разглядывать окрестности с высоты колокольни, разговаривать друг с другом, вспоминать, мечтать. Хочется пойти на речку искупаться…

Но ещё слышны звуки артиллерийской канонады, ещё проносятся в небе боевые самолёты, ещё бродят где-то рядом отставшие от своих вражеские солдаты. И ещё есть боевые приказы и задания: необходимо дождаться машины и вернуть в тыл находящиеся здесь ящики с музейными картинами.

Одна такая неприятельская группа проходит мимо церкви, и враги замечают выставленные из ящиков картины…

А в голубом небе так ярко светит солнце. И неподалёку водяной свежестью искрится речка… И ужасно хочется жить!