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Прибайкальская кадриль

Лирическая народная комедия Владимира Гуркина, известного российским зрителям по фильму «Любовь и голуби»

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События: Спектакли.

Спектакль о жизни обычных людей, жителях села, расположенного на берегу озера Байкал, к которому обращаются не только за водой и рыбой, но и за прогнозом, и за советом.

В центре действия – две пожилые семейные пары, всю жизнь прожившие бок о бок. Обсуждая семейную жизнь друг друга, в какой-то момент решают, что у соседей жизнь лучше и в упрямом азарте, словно партнёры в кадрили, меняются парами.

Происходящие в настоящем комичные события перемежаются с воспоминаниями героев о молодости.

Чем же закончится эта забавная и нелепая ситуация?

Областной Драматический Театр
26 февраля
19:00
27 февраля
19:00
Цены

600 руб.

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