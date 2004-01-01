Прибайкальская кадриль

Спектакль о жизни обычных людей, жителях села, расположенного на берегу озера Байкал, к которому обращаются не только за водой и рыбой, но и за прогнозом, и за советом.



В центре действия – две пожилые семейные пары, всю жизнь прожившие бок о бок. Обсуждая семейную жизнь друг друга, в какой-то момент решают, что у соседей жизнь лучше и в упрямом азарте, словно партнёры в кадрили, меняются парами.



Происходящие в настоящем комичные события перемежаются с воспоминаниями героев о молодости.



Чем же закончится эта забавная и нелепая ситуация?