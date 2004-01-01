Презентация сборника «АСТЭС»

Презентацию откроет главный редактор альманаха, председатель АСТЭС, член Союза российских писателей Борис Николаевич Блинов. Он расскажет о принципах отбора произведений и статей в данный выпуск, представит творчество каждого из авторов издания.

Впервые публикуются поэтические произведения молодежного литературного объединения «Пристань посторонних», которое представляют Павел Бченков, Анастасия Сорокина, Герберт Балканов, Богдан Пустовойт.

На встрече прозвучат стихи и отрывки из прозы в исполнении авторов: Валерия Бурбана, Михаила Ермашова, Константина Отставнова, Алексея Разумова, Николая Рогожина и др.