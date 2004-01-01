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Представь себе

Музыкальная комедия

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События: Спектакли.

Кому не хотелось бы заглянуть в далёкое будущее? Представьте себе мир, где живут люди, андроиды и голографические помощники, быт автоматизирован, а медицина всесильна. И только человеческие чувства неизменны, а любовь нужно завоевать. С помощью компьютерного помощника герой изучает культуру прошлого, вдохновляется музыкой, искусством, чтобы сделать любимой девушке самое романтическое предложение в жизни. А героиня стремится завоевать сердце возлюбленного в лучших традициях 20 века. В спектакле звучат прекрасные песни, зритель оказываемся в эпицентре истории любви, смешной, романтичной и невероятно живописной!

Режиссёр-постановщик – Ольга Окрепилова (г.Москва)

Художник-постановщик – Ольга Окрепилова (г.Москва)

Художник по костюмам - Лора Радлофф (г. Москва)

Художник по свету – Павел Куделькин

Музыкальное оформление – Анатолий Шахов

Видеоконтент – Николай Гадомский

Хореограф – заслуженный артист РФ Антон Корсаков (Санкт-Петербург)

 

В спектакле заняты артисты: Наталья Боброва, Юлия Васькова, Марина Волкодав, Николай Глухов, Лука Гришин, Евгений Застражников, Михаил Романенко, Юлия Романенко, Олеся Трум, Екатерина Ченчикова, Ксения Ширина.

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