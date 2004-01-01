Выставка графики и ДПИ из собрания музея и частных коллекций к 90-летию создания праздника

Выставка «Праздник Севера» посвящена 90-летию проведения первого праздника в Мурманской области. Это главное мероприятие по зимним видам спорта в Заполярье.

Издавна тема спорта вдохновляла художников. Живописцы, графики и скульпторы восхищались моментом борьбы, состязательности, эмоциями участников и болельщиков.

Первый Праздник Севера в Мурманске состоялся 30 марта 1934 года. Изначально в нем принимали участие только лыжники. Традиция проведения фестиваля не была прервана даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Бойцы отправлялись на соревнования с фронта. В 1971 году Праздник Севера приобрел международный статус и собрал на мероприятии спортсменов из Болгарии, Венгрии, США и Кореи.

На выставке представлен эскиз плаката «Праздник Севера» из собрания музея, созданный в 1980-м году графиком Александром Алексеевичем Тарановским, произведение «Праздник Севера» Николая Николаевича Ковалева, созданное в 1976 году, акварели Виталия Николаевича Бубенцова, заслуженного художника России, неоднократно обращавшегося к теме спортивного фестиваля.

Выставка будет дополнена значками и медалями из частных собраний.