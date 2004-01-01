Правила новогоднего движения или новогодний светофор
Кукольный спекталкь для самых маленьких
Кукольный спекталкь для самых маленьких
Спектакль «Правила новогоднего движения или новогодний светофор» -продолжение полюбившихся юным мурманчанам «Морковных приключений зайцев» - про ушастое семейство Лушу, Пушистика и Снежка, к которым в этом году присоединятся новые герои - Лиса и Ворона.
350 руб.
Спектакль по рассказам "Попрыгунья", " Толстый и тонкий", "Мальчики", " Злой мальчик", "Хороший конец" и др.