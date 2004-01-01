Спектакль «Правила новогоднего движения или новогодний светофор» -продолжение полюбившихся юным мурманчанам «Морковных приключений зайцев» - про ушастое семейство Лушу, Пушистика и Снежка, к которым в этом году присоединятся новые герои - Лиса и Ворона.