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Правила новогоднего движения или новогодний светофор

Кукольный спекталкь для самых маленьких

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События: Спектакли.

Спектакль «Правила новогоднего движения или новогодний светофор» -продолжение полюбившихся юным мурманчанам «Морковных приключений зайцев» - про ушастое семейство Лушу, Пушистика и Снежка, к которым в этом году присоединятся новые герои - Лиса и Ворона.

Детская театральная школа
24 декабря
13:00
27 декабря
11:00
Цены

350 руб.

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