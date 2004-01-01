Пойте вместе с нами

Интерактивная выставка приглашает любителей коллективного пения. Для них будет представлена яркая палитра нотных изданий, виниловых пластинок, литературы о музыке и музыкантах.

В качестве запевалы выступит Детско-юношеский клуб авторской песни «Гравицапа». Эта команда живёт большими делами, интересными мыслями, песнями, стихами, творчеством в самом широком смысле этого слова. Ребята поддержат зрителей гитарным аккомпанементом и текстами песен. Общее звучание и настроение – зависит от каждого.

Гости программы: дети и родители Мурманского академического лицея и фольклорная мастерская «Лад» из Междуречья.