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Пойте вместе с нами

Интерактивная выставка

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События: Выставки.

Интерактивная выставка приглашает любителей коллективного пения. Для них будет представлена яркая палитра нотных изданий, виниловых пластинок, литературы о музыке и музыкантах.

В качестве запевалы выступит Детско-юношеский клуб авторской песни «Гравицапа». Эта команда живёт большими делами, интересными мыслями, песнями, стихами, творчеством в самом широком смысле этого слова. Ребята поддержат зрителей гитарным аккомпанементом и текстами песен. Общее звучание и настроение – зависит от каждого.

Гости программы: дети и родители Мурманского академического лицея и фольклорная мастерская «Лад» из Междуречья.

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