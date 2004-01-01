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Power Шашлыкинг

Чемпионат Мурманска по приготовлению шашлыка! 

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События: Соревнование.

Power Хит Радио представляет 8-й кулинарный поединок на свежем воздухе «POWER ШАШЛЫКИНГ» - Чемпионат Мурманска по приготовлению шашлыка!

1 июля, 14:00, территория парк-отеля «Экспедиция», Ледокольный 6.
Партнёры проекта – Мясной маркет "Мясо Есть" Мурманск , 51KAZAN.RU - Казаны, Тандыры, Мангалы, Шампуры , Top Blade Bbq Bar. Мурманск

Заявки принимаются в разделе «Напиши в студию» на сайте PHR.RU. Укажите ваш контактный телефон, имя и название проекта. (18+)

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