Power Шашлыкинг
Чемпионат Мурманска по приготовлению шашлыка!
Чемпионат Мурманска по приготовлению шашлыка!
Power Хит Радио представляет 8-й кулинарный поединок на свежем воздухе «POWER ШАШЛЫКИНГ» - Чемпионат Мурманска по приготовлению шашлыка!
1 июля, 14:00, территория парк-отеля «Экспедиция», Ледокольный 6.
Партнёры проекта – Мясной маркет "Мясо Есть" Мурманск , 51KAZAN.RU - Казаны, Тандыры, Мангалы, Шампуры , Top Blade Bbq Bar. Мурманск
Заявки принимаются в разделе «Напиши в студию» на сайте PHR.RU. Укажите ваш контактный телефон, имя и название проекта. (18+)