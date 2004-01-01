Автор выставки - молодой художник и декоратор Мурманского областного театра кукол Кира Ширяева.

«Повседневность» - это выставка скетчбуков, эскизов, набросков, которые сделаны в течение года. Все изменения, бытовые проблемы, яркие события, сложные решения - все это знакомо каждому из людей. Автор выставки решила попробовать приоткрыть дверь в свою повседневность.

«Повседневность» - это знакомство с художником как с человеком, который проживает огромное количество эмоций каждый день, как и каждый из нас.

Выставка будет работать в Центре современного искусства до 13 ноября.