Повседневность
Выставка Киры Ширяевой
Выставка Киры Ширяевой
Автор выставки - молодой художник и декоратор Мурманского областного театра кукол Кира Ширяева.
«Повседневность» - это выставка скетчбуков, эскизов, набросков, которые сделаны в течение года. Все изменения, бытовые проблемы, яркие события, сложные решения - все это знакомо каждому из людей. Автор выставки решила попробовать приоткрыть дверь в свою повседневность.
«Повседневность» - это знакомство с художником как с человеком, который проживает огромное количество эмоций каждый день, как и каждый из нас.
Выставка будет работать в Центре современного искусства до 13 ноября.
Выставка, посвященеая экспериментальной археологии
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.