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Повседневность

Выставка Киры Ширяевой 

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События: Выставки.

Автор выставки - молодой художник и декоратор Мурманского областного театра кукол Кира Ширяева.

«Повседневность» - это выставка скетчбуков, эскизов, набросков, которые сделаны в течение года. Все изменения, бытовые проблемы, яркие события, сложные решения -  все это знакомо каждому из людей. Автор выставки решила попробовать приоткрыть дверь в свою повседневность.

«Повседневность» - это знакомство с художником  как с человеком, который проживает огромное количество эмоций каждый день, как и каждый из нас.

Выставка будет работать в Центре современного искусства до 13 ноября.

Областная научная библиотека
c 20 октября по 13 ноября

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