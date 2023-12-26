Послушный Новый год, или Академия выученных уроков

Говорят, что Дед Мороз дарит подарки только послушным деточкам, но как быть ребятам, которые не очень хорошо себя вели в этом году? И что будет, если все дети в мире станут примерными?

Эта история про настоящих детей и их мудрых наставников, способных пройти любые испытания, чтобы сохранить и продлить своим ученикам счастливое детство.

Как-то раз под Новый год в школе дети развеселились и сорвали урок своей классной руководительнице. Они почти сразу поняли, что подвели ее и захотели исправиться. В этом им решила помочь директор Академии выученных уроков, но учеников ждало не просто перевоспитание…