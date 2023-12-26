Послушный Новый год, или Академия выученных уроков
Семейная музыкальная сказка
Семейная музыкальная сказка
Говорят, что Дед Мороз дарит подарки только послушным деточкам, но как быть ребятам, которые не очень хорошо себя вели в этом году? И что будет, если все дети в мире станут примерными?
Эта история про настоящих детей и их мудрых наставников, способных пройти любые испытания, чтобы сохранить и продлить своим ученикам счастливое детство.
Как-то раз под Новый год в школе дети развеселились и сорвали урок своей классной руководительнице. Они почти сразу поняли, что подвели ее и захотели исправиться. В этом им решила помочь директор Академии выученных уроков, но учеников ждало не просто перевоспитание…