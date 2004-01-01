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Последний этаж

Комедийный спектакль с участием Анны Ардовой и Михаила Полицеймако

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События: Спектакли.

«Любовь действует наугад, как придется, и всегда падает вам на голову неожиданно, как чума».

Джоанн Харрис, британская писательница.

Можно сказать, это и произошло на лестничной клетке небоскреба в самом центре мегаполиса. Успешный адвокат Роман затевает капитальный ремонт в только что купленной квартире, чем жутко раздражает свою новую соседку Викторию. В какой-то момент терпению очаровательной девушки приходит конец, и, столкнувшись с новоиспеченным соседом на лестничной клетке, она решается выяснить с ним отношения в достаточно жесткой форме.

Так происходит их знакомство, после чего события начинают развиваться абсолютно непредсказуемо не только для зрителя, но и для самих героев…

ДК им. С.М. Кирова
13 ноября
19:00
Цены

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